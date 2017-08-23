Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис

14:41, 23 августа 2017, ПАИ

Все больше вывесок «закрыто» и пустых витрин появляется на улицах нашего с вами города - кризис «проверяет на прочность» малый бизнес. И если вы также являетесь руководителем небольшой фирмы, имеете свой отдел или магазин, то стоит задуматься, насколько рациональны ваши расходы. В частности, это касается аренды. Доказано, что даже небольшое снижение арендной платы может принести вам существенную экономию средств.

Несколько бесплатных советов от успешного руководителя для бережливых:

- арендуйте помещение напрямую у собственника: этот шаг позволит вам не платить проценты агенту по недвижимости;

- не пренебрегайте договором аренды: тем самым, вы гарантируете себя от «внепланового повышения» арендной платы;

- если вы занимаетесь торговлей или ваш бизнес связан с работой с клиентами, не пытайтесь сэкономить, переезжая на окраину города: в погоне за низкой ценой за квадратные метры, вы рискуете потерять большую долю вашего клиентского потока;

- не бойтесь перемен: переезжать с «насиженного» места всегда непросто, ведь перед руководителем всегда встают одни и те же вопросы: «Как при переезде в новый офис/торговый центр мне не потерять клиентов и партнеров?», «Будут ли новые условия лучше нынешних?», «На какой срок пребывания на новом месте я могу рассчитывать?» Поверьте, если вы подошли к выбору нового места грамотно, то вы не только не потеряете, но и приобретете новых клиентов, партнеров и увеличите ваш доход!

Если вам нужно офисное помещение в деловом центре города, мы приглашаем вас к надежному и долгосрочному партнерству в наших бизнес-центрах по адресам: Рижский проспект, 16; Октябрьский проспект, 50а; улица Советская, 60а. К вашим услугам офисы от 18 до 50 квадратных метров.

Идеально для:

- офисов небольших и крупных компаний;

- центров работы с клиентами;

- помещения свободного назначения;

- мастеров индустрии красоты.

Наши преимущества:

- недвижимость находится в развитых деловых районах города;

- предоставление юридического адреса;

- аренда напрямую от собственника;

- цена за 1 кв. метр от 370 рублей.

Если вам нужно торговое помещение от 17 до 330 квадратных метров, мы приглашаем вас стать нашими партнерами в торговом центре «Сфера» по адресу: улица Рокоссовского, 16.

Идеально для:

- сетевых магазинов;

- отделов одежды и обуви;

- ателье;

- мебельного магазина;

- вашего бизнеса.

Наши преимущества:

- аренда от собственника;

- развитый район с массивной жилой застройкой (город продолжает застраиваться именно в нашу сторону);

- помещение с добротным ремонтом;

- удобная парковка;

- отдельный вход для удобства разгрузки товаров;

- заселенность торгового центра крупными арендаторами: продуктовый сетевой магазин «Вольный купец», самая крупная химчистка-прачечная в городе «Весна», сетевой фитнес-центр «S-Fitness», круглосуточный паб. Большое количество мелких арендаторов: автошкола, детская комната, детский развивающий центр, магазин спортивных товаров, туристическая фирма, магазин одежды, аптека, ремонт обуви и прочее.

- предоставим возможность монтажа вашей согласованной вывески на фасаде здания;

- есть возможность запуска локального радио, также внешней рекламы (озвучивание на улице).

Цена от 330 рублей за 1 метр квадратный

Наш сайт: http://arendavpskove.ru/

Мы с радостью предоставим вам информацию о наличии площадей по телефону:

Телефон менеджера отдела аренды: 89210023632

С заботой о вашем бизнесе!