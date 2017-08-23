Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
Все больше вывесок «закрыто» и пустых витрин появляется на улицах нашего с вами города - кризис «проверяет на прочность» малый бизнес. И если вы также являетесь руководителем небольшой фирмы, имеете свой отдел или магазин, то стоит задуматься, насколько рациональны ваши расходы. В частности, это касается аренды. Доказано, что даже небольшое снижение арендной платы может принести вам существенную экономию средств.
Несколько бесплатных советов от успешного руководителя для бережливых:
- арендуйте помещение напрямую у собственника: этот шаг позволит вам не платить проценты агенту по недвижимости;
- не пренебрегайте договором аренды: тем самым, вы гарантируете себя от «внепланового повышения» арендной платы;
- если вы занимаетесь торговлей или ваш бизнес связан с работой с клиентами, не пытайтесь сэкономить, переезжая на окраину города: в погоне за низкой ценой за квадратные метры, вы рискуете потерять большую долю вашего клиентского потока;
- не бойтесь перемен: переезжать с «насиженного» места всегда непросто, ведь перед руководителем всегда встают одни и те же вопросы: «Как при переезде в новый офис/торговый центр мне не потерять клиентов и партнеров?», «Будут ли новые условия лучше нынешних?», «На какой срок пребывания на новом месте я могу рассчитывать?» Поверьте, если вы подошли к выбору нового места грамотно, то вы не только не потеряете, но и приобретете новых клиентов, партнеров и увеличите ваш доход!
Если вам нужно офисное помещение в деловом центре города, мы приглашаем вас к надежному и долгосрочному партнерству в наших бизнес-центрах по адресам: Рижский проспект, 16; Октябрьский проспект, 50а; улица Советская, 60а. К вашим услугам офисы от 18 до 50 квадратных метров.
Идеально для:
- офисов небольших и крупных компаний;
- центров работы с клиентами;
- помещения свободного назначения;
- мастеров индустрии красоты.
Наши преимущества:
- недвижимость находится в развитых деловых районах города;
- предоставление юридического адреса;
- аренда напрямую от собственника;
- цена за 1 кв. метр от 370 рублей.
Если вам нужно торговое помещение от 17 до 330 квадратных метров, мы приглашаем вас стать нашими партнерами в торговом центре «Сфера» по адресу: улица Рокоссовского, 16.
Идеально для:
- сетевых магазинов;
- отделов одежды и обуви;
- ателье;
- мебельного магазина;
- вашего бизнеса.
Наши преимущества:
- аренда от собственника;
- развитый район с массивной жилой застройкой (город продолжает застраиваться именно в нашу сторону);
- помещение с добротным ремонтом;
- удобная парковка;
- отдельный вход для удобства разгрузки товаров;
- заселенность торгового центра крупными арендаторами: продуктовый сетевой магазин «Вольный купец», самая крупная химчистка-прачечная в городе «Весна», сетевой фитнес-центр «S-Fitness», круглосуточный паб. Большое количество мелких арендаторов: автошкола, детская комната, детский развивающий центр, магазин спортивных товаров, туристическая фирма, магазин одежды, аптека, ремонт обуви и прочее.
- предоставим возможность монтажа вашей согласованной вывески на фасаде здания;
- есть возможность запуска локального радио, также внешней рекламы (озвучивание на улице).
Цена от 330 рублей за 1 метр квадратный
Наш сайт: http://arendavpskove.ru/
Мы с радостью предоставим вам информацию о наличии площадей по телефону:
Телефон менеджера отдела аренды: 89210023632
С заботой о вашем бизнесе!