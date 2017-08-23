Пять земельных вопросов рассмотрены на публичных слушаниях в Псковской гордуме

17:34, 23 августа 2017, ПАИ

Пять земельных вопросов рассмотрены на публичных слушаниях в Псковской городской Думе. Заседание провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитете.

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на улице Советской, 29 в территориальной зоне обслуживающих и деловых объектов. Заявитель обосновал свое обращение неблагоприятной конфигурацией земельного участка для реализации инвестиционного проекта. Земельный участок находится у него на праве собственности и расположен в границах исторического поселения города.

Второе заявление поступило от Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям. Заявитель попросил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки 2-5 этажей) по адресу: Ленинградское шоссе, 29-В для размещения автостоянки.

Кроме того, псковичка планирует демонтировать старое здание на Черехинской набережной, 54, а необходимость отклонения от параметров при возведении нового дома мотивировала наличием существующего объекта капитального строительства.

Четвертый заявитель обратился за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося в территориальной зоне ДЗ (зона обслуживающих и деловых объектов), на улице Леона Поземского, 110-А для размещения проезда общего пользования к земельному участку. Собственник соседнего участка земли не возражает.

Еще одно заявление поступило от псковича, он обратился за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта организации общественного питания на земельном участке на улице Леона Поземского, 108-Б. Основанием для обращения в комиссию послужили неблагоприятные факторы для застройки, а именно: охранные зоны инженерных сетей, газопровода высокого давления, канализации.

По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города Пскова принять положительные решения по вопросам.