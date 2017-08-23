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Общество

19,5 тюрьмы получил великолучанин за массовое убийство в Невельском районе

Жителя Великих Лук осудили на 19,5 лет колонии за массовое убийство в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Псковской области.

По данным следствия, 26 июля 2016 года у 36-летнего великолучанина, находившегося в одной из деревень Невельского района, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, а также в связи с имеющимся у него психическим расстройством, возник умысел на убийство четырех человек, с которыми он совместно распивал спиртные напитки. Взяв топор и нож, он нанес последним в общей сложности не менее 17 ударов в область грудной клетки, шеи и лица, а также рук. Он убил трех мужчин и одну женщину.

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении подсудимого. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Приговором Псковского областного суда виновному назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

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