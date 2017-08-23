0
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
09:41
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
09:31
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
20:33
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
17:08
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
15:22
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
21:45
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область
Еще новости
Происшествия

Прокуратура помогла получить зарплату работникам себежской колонии

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ИК-3 УФСИН России по Псковской области  (посёлок Идрица Себежского района) выплатили задолженность по зарплате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в надзорное ведомство поступили обращения от работников колонии по вопросу не выплаты заработной платы. Оказалось, что задолженность за июль имеется перед 28 сотрудниками исправительного учреждения. В сумме им не выплатили 288 тыс.  876 рублей.

В этой связи прокуратура района мировому судье судебного участка № 18 Себежского района направила  заявления о вынесении судебного приказа в порядке, предусмотренном статьёй 21 ТК РФ (работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).

Нарушения закона устранены, заработная плата работникам ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области выплачена в полном объёме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 2
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
20 августа 2017
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО) 5
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
20 августа 2017
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра 1
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
20 августа 2017
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе 1
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область
18 августа 2017
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область 1
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
17 августа 2017
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области 4

Идет загрузка...