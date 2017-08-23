Прокуратура помогла получить зарплату работникам себежской колонии

14:51, 23 августа 2017, ПАИ

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ИК-3 УФСИН России по Псковской области (посёлок Идрица Себежского района) выплатили задолженность по зарплате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в надзорное ведомство поступили обращения от работников колонии по вопросу не выплаты заработной платы. Оказалось, что задолженность за июль имеется перед 28 сотрудниками исправительного учреждения. В сумме им не выплатили 288 тыс. 876 рублей.

В этой связи прокуратура района мировому судье судебного участка № 18 Себежского района направила заявления о вынесении судебного приказа в порядке, предусмотренном статьёй 21 ТК РФ (работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).

Нарушения закона устранены, заработная плата работникам ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области выплачена в полном объёме.