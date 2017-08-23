Обеспечение безопасности в День знаний и во время выборов в гордуму обсудили в Пскове

15:12, 23 августа 2017, ПАИ

23 августа в Пскове под председательством главы администрации города Игоря Калашникова состоялось заседание антитеррористической комиссии, посвященное обеспечению безопасности мероприятий в период проведения Дня знаний и выборов депутатов в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков доложил о проведенной разъяснительной и профилактической работе по предупреждению правонарушений, тренировках личного состава и совместно с членами избирательных комиссий, сотрудниками учреждений образования по отработке действий при возможном осложнении обстановки, а также по созданию дополнительного резерва и формированию мобильных групп для обеспечения безопасности во время проведения Дня знаний и Единого дня голосования.

По его словам, обеспечивать общественный порядок будет порядка 300 сотрудников полиции, Росгвардии и представителей народных дружин. Накануне 1 и 10 сентября все образовательные учреждения, избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы и взяты под круглосуточную охрану.

Начальник Управления образования Игорь Прокофьев сообщил, что проводится анализ школ и детсадов на предмет антитеррористической безопасности. Тревожные кнопки есть во всех школах города, отметил он. На днях состоится совещание руководящего состава в Управлении образования по вопросам безопасности.

Во время обсуждения Игорь Калашников поручил провести с работниками образования и избиркома инструктаж с привлечением представителей ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Председатель Комитета по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Воробьев обратил особое внимание на контроль доступа в учреждения.

В свою очередь председатель городской территориальной избирательной комиссии Владимир Кротов рассказал о том, что налажено оперативное взаимодействие с УМВД Пскова, проводится подготовка к выборам и инструктаж по безопасности сотрудников избиркома. Он сообщил, что с 6 сентября на избирательных участках в Пскове состоится досрочное голосование: в рабочие дни с 13:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00. Члены комиссии рассмотрели вопросы безопасности и антитеррористической защищенности на участках во время досрочного голосования с использованием различных методов охраны.

Для обеспечения безопасности граждан, предупреждения террористических и экстремистских проявлений на территории Пскова члены комиссии выработали решение, в котором детально прописали действия городских служб во время подготовки и проведения мероприятий 1 и 10 сентября.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб города Пскова:

Управление ФСБ России по Псковской области - 72-52-00 (дежурный), 66-22-66 (телефон доверия);

Управление МВД России по Псковской области - 66-16-49 (дежурный), 59-22-33 (телефон доверия);

Управление МВД России по городу Пскову - 02, 102, 59-63-22 (дежурный Управления МВД, Запсковье), 57-10-97 (дежурный отдела полиции №1, Завеличье), 66-94-77 (дежурный отдела полиции №2, центр);

Главное управление МЧС России по Псковской области - 79-44-44 (дежурный), 79-99-99 (телефон доверия);

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 (01) - служба пожарной охраны;

102 (02) - служба полиции;

103 (03) - служба скорой медпомощи;

104 (04) - аварийная газовая служба;

55-62-22, 57-87-08 - аварийная служба лифтов;

79-44-44 - оперативный дежурный ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области»;

055, 29-01-14 - единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова;

62-48-28; 62-49-20 - государственное автономное учреждение «Противопожарный лесной центр».