Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове

15:36, 23 августа 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы пятого созыва Евгений Самуйлов процитировал Джозефа Патрика Кеннеди, комментируя ситуацию с покупкой голосов избирателей в Пскове: «Когда его дети пошли в политику, он им сказал: «Я не против, чтобы вы потратили деньги на покупку голосов, но не покупайте больше, чем нужно для избрания».

«Если максимально беспристрастно посмотреть на любую избирательную компанию, то все выборы - это некий договор между кандидатом и избирателем», - заявил Псковскому агентству информации Евгений Самуйлов. Он отметил, что некоторые кандидаты привозят подарки в детские дома, некоторые – устраивают концерты для деревенских жителей, другие – устанавливают скамейки. «Это всё элемент затраты денег, чтобы за вас проголосовали», - пояснил парламентарий.

«А есть ещё обещания. Некоторые дают обещания, которые не собираются выполнять или вообще ничего не будут делать. Это уже обман избирателей, - добавил Евгений Самуйлов. - Это всё равно все понимают: и кандидаты, и избиратели».

При этом он подчеркнул, что элемент покупки голосов избирателей присутствовал в каждой избирательной кампании с 1989 года, когда в России вообще начали проводиться выборы. «Разница в том, что всё это было за кулисами, в тени, а нынче в Пскове вынесено на авансцену. Это демонстрируется на показ, на публику, вот это на самом деле и превращает выборы в фарс», - заключил Евгений Самуйлов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа.