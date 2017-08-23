0
15:36
Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
14:18
Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму
10:35
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может
09:31
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
17:56
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво
15:56
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах
Еще новости
Политика

Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове

Депутат Псковской городской Думы пятого созыва Евгений Самуйлов процитировал Джозефа Патрика Кеннеди, комментируя ситуацию с покупкой голосов избирателей в Пскове: «Когда его дети пошли в политику, он им сказал: «Я не против, чтобы вы потратили деньги на покупку голосов, но не покупайте больше, чем нужно для избрания».  

«Если максимально беспристрастно посмотреть на любую избирательную компанию, то все выборы -  это некий договор между кандидатом и избирателем», - заявил Псковскому агентству информации Евгений Самуйлов. Он отметил, что некоторые кандидаты привозят подарки в детские дома, некоторые – устраивают концерты для деревенских жителей, другие – устанавливают скамейки. «Это всё элемент затраты денег, чтобы за вас проголосовали», - пояснил парламентарий.

«А есть ещё обещания. Некоторые дают обещания, которые не собираются выполнять или вообще ничего не будут делать. Это уже обман избирателей, - добавил Евгений Самуйлов. -  Это всё равно все понимают: и кандидаты, и избиратели».

При этом он подчеркнул, что элемент покупки голосов избирателей присутствовал в каждой избирательной кампании с 1989 года, когда в России вообще начали проводиться выборы. «Разница в том, что всё это было за кулисами, в тени, а нынче в Пскове вынесено на авансцену. Это демонстрируется на показ, на публику, вот это на самом деле и превращает выборы в  фарс», - заключил Евгений Самуйлов.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступило уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове Обеспечение безопасности в День знаний и во время выборов в гордуму обсудили в Пскове Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво Кандидат-одномандатник от КПРФ на округе №2 отказался от участия в выборах в Псковгордуму Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Скандал с подкупом избирателей
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах Пётр Алексеенко считает покупку голосов избирателей на выборах в Пскове агитацией в рамках закона Антон Минаков об информации о подкупе избирателей в Пскове: Если это подтвердится, должно последовать снятие с выборов 21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове
23 августа 2017
Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму
23 августа 2017
Александр Козловский рекомендовал псковичам не вступать в сделки с участниками выборов в Псковскую гордуму
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может
23 августа 2017
Константин Вилков об информации о подкупе избирателей: Честно бороться с «Единой Россией» оппозиция, видимо, не может 4
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво
22 августа 2017
Виктор Антонов о подкупе избирателей: Всё это грязно и некрасиво 10
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах
22 августа 2017
Александр Котов: Подкуп избирателей относится к разряду чрезвычайных происшествий на выборах 7
Глава Ассоциации садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России»
22 августа 2017
Глава Ассоциации садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России» 1

Идет загрузка...