Спектакль «Няня для Кощея» покажут в Псковском колледже искусств 13 сентября

21:39, 23 августа 2017, ПАИ

13 сентября в 15:00 в актовом зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится показ спектакля «Няня для Кощея». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Спектакль состоится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Представление поставлено на основе детской книжки писательницы, актрисы и режиссера Ирины Черновой.

«Современная жизнь Кощея проходит в компьютерных стрелялках, поедании картофеля фри и чупа-чупсов. Но вот однажды ему приходит в голову разыскать Василису. Василиса же мечтает встретить хоть одного сказочного персонажа, попасть в сказку и перевоспитать Кощея, который зачем-то чахнет. Наконец встретившись с героем своей мечты, Василиса вступает с ним в неравную борьбу за здоровый, спортивный и позитивный образ жизни», - говорится в описании.

Организаторами фестиваля являются Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе», издательство для детей и юношества «БерИнгА» (Москва), МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова. Информационный партнер: «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

С подробной информацией о фестивале и программа представлена на официальном сайте ЦБС. Вход на спектакль бесплатный. Принимаются заявки на коллективное посещение, запись по телефону: 56-16-30.