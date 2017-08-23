Библиотур «Псковская книга» на родных просторах» пройдет в Велье, Пушкинских Горах и Новоржеве

21:03, 23 августа 2017, ПАИ

24 августа библиотур «Псковская книга» на родных просторах» пройдет по маршруту Велье - Пушкинские Горы – Новоржев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

Издательский проект «Псковская историческая библиотека» представляет псковичам и любителям псковской старины редкие краеведческие книги. В этой серии представлены дореволюционные издания и книги современных авторов о городах Псковского края в средневековье, губернский и советский периоды: о Пскове, Опочке, Острове, Порхове, о Пушкиногорском крае и других местах Псковщины.

Участником библиотура станет кандидат исторических наук, профессор Псковского Государственного университета, автор и составитель краеведческих изданий по истории Псковского края, Пушкиногорского района Анатолий Филимонов. Его книга «Велье и его округа» стала победителем конкурса «Псковская книга – 2012» в номинации «Лучшее научно-популярное издание». В конкурсе «Псковская книга - 2016» в номинации «Лучшее издание по истории края» стало лауреатом издание «История Пскова - газетной строкой: дайджест прессы 1922-1941 годов».

Напомним, что литературно-просветительский проект «Псковская книга» на родных просторах» Псковской областной универсальной научной библиотеки стартовал 20 февраля 2017 года. Участники библиотура в этом году уже побывали на встречах с псковскими читателями в Островском, Опочецком, Красногородском, Палкинском, Печорском районах. В реализации проекта принимают участие псковские писатели, ученые, краеведы, ведущие библиотечные специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«Конкурсу «Псковская книга» на лучшую издательскую продукцию уже более 20 лет. За это время на конкурс были представлены более 2 тысяч книг. В ходе проведения библиотура «Псковская книга» на родных просторах» жители городов и районов Псковской области смогут не только узнать о книжных новинках псковских авторов, но и встретиться и с самими авторами», - добавили в учреждении.