Подопечные Псковского детского Фонда продолжают тренировки по футболу в рамках проекта «Мяч дружбы»

20:32, 23 августа 2017, ПАИ

Подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда, продолжают футбольные тренировки во время летних каникул. Занятия проходят в рамках социального проекта Фонда «Мяч дружбы», поддержанного международной социальной программой «Футбол во имя надежды» 2017 (Football for Hope, FIFA). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

Тренировки по футболу в школах-интернатах Псковской области проходят уже с марта. В ходе дополнительных занятий ребята успешно приобщаются к спорту, развивают не только навыки футбола, но и важные личностные качества, учатся принимать решения и работать в команде.

Цель проекта «Мяч дружбы» – через футбол изменить в положительную сторону жизнь детей и подростков региона, поддержать воспитанников интернатных учреждений, детей с разной степенью инвалидности, эмоциональными и поведенческими расстройствами, ребят из бедных семей. Проект, который помогает не только проводить турниры среди детских учреждений, но и развивать футбольные секции в школах-интернатах, получил высокую оценку у экспертов FIFA. Он стал одним из четырех российских проектов-участников международной социальной программы «Футбол во имя надежды», чья миссия – достичь социально значимых целей во всем мире благодаря футболу.

В мае 16 команд в трех возрастных категориях из разных уголков Псковской области участвовали в турнире за кубок «Маленькие сердца», финальные игры проходили в Пскове. Напомним, что традиция футбольного турнира для воспитанников детских интернатных учреждений зародилась в 2013 году благодаря инициативе австрийских партнеров Детского фонда – благотворительной организации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и лично Паскаль Вайер.

Сейчас юные спортсмены, мальчики и девочки, продолжают тренироваться и готовятся к участию в следующем турнире. «Спасибо Вам за поддержку от ребят и от нашего тренера по футболу. Он регулярно проводит тренировки, футбольные матчи с воспитанниками. Дети его всегда очень ждут!» - отметили в Красногородской коррекционной школе-интернате.