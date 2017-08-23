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Общество

Воздушные шарики отпустили в небо себежане в День Государственного флага

22 августа в Себеже прошёл концерт, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации. В праздничных мероприятиях приняла участие депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

 В городском парке на импровизированной сцене около памятника Зиновию Гердту гостей праздника встречали артисты РКЦ Себежа, Детской школы искусств и Идрицкого дома культуры. С приветствием к жителям и гостям города обратился глава района Леонид Курсенков.

Торжественным шествием прошли по набережной города воспитанники СУВУ №1, учащиеся образовательных учреждений города, сотрудники Управления социальной защиты населения, индивидуальные предприниматели, а также все желающие. Праздничная колонна пронесла по улицам нашего города главную государственную символику России.

Завершилось шествие поздравлением Дарьи Козьяковой и запуском в небо шаров с журавлями, символизирующими свободу и мир.

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