Штраф в 100 тысяч рублей заплатит за контрабанду сигарет из Псковской области гражданин Латвии

16:23, 23 августа 2017, ПАИ

Гражданин Латвии, пытавшийся вывезти из Псковской области контрабандные сигареты, заплатит штраф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Печорского района.

Мужчина прибыл на таможенный пост МАПП Шумилкино, распложенный в Печорском районе, и проследовал через таможенную границу, заявив об отсутствии у него при себе и в автомобиле подлежащих декларированию предметов. Однако в технологических отсеках автомобиля в специально изготовленных полостях находился незадекларированный товар - сигареты марки Bond Street Blue на общую сумму более 280 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих обстоятельств, а также срока содержания под стражей в качестве меры пресечения в рамках предварительного расследования, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.