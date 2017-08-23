В суд направлено дело псковича, оскорбившего и избившего двух полицейских в Печорском районе

16:54, 23 августа 2017, ПАИ

В Печорском районе нетрезвый водитель оскорбил и избил двух сотрудников полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры рйона.

По данным следствия, днём 19 июня в деревне Калки Печорского района 69-летний пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего автомобиля, игнорируя законные действия сотрудников полиции, не желая им подчиниться, понимая, что совершил административное правонарушение, связанное с управлением автомобилем в состоянии опьянения, высказал в их адрес оскорбления в грубой нецензурной форме в присутствии посторонних лиц и избил.

Псковичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 и части 1 статьи 319 УК РФ. Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.