Три километра ограждений установили у школ Пскова

16:31, 23 августа 2017, ПАИ

Три километра ограждений и сорок знаков «на желтом фоне» установили у школ Пскова, сообщил руководитель Управления городского хозяйства Алексей Захаров на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть момент по нанесению разметки. Замечания будут устранены за 4-5 дней, но надо дождаться погоды», - отметил Алексей Захаров.

Начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт добавил, что большая часть школ готова, «но есть ряд недостатков, которые надо устранить до 1 сентября». «Надо кое-где поправить искусственные неровности, вопросы остаются и по новой школе», - заметил он.

Инспектор ведомства по пропаганде Юлия Фёдорова обратилась с просьбой о размещении социальной рекламы в автобусах. Также она сообщила, что до 15 сентября во всех школах проёдут профилактические занятия с учащимися по безопасности дорожного движения.