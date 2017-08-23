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Общество

Безопасное движение учеников новой школы организуют власти Пскова

О необходимости устройства в течение месяца тротуаров у новой школы в Борисовичах говорилось сегодня, 23 августа, на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исикеева отметила, что ситуация непростая. «Участок будет застроен домами, но пока нет подъездов и подходов - вокруг поле. Сделана парковка, но небольшая и без тротуаров. А поскольку земля районная, то город ничего не может сделать», - пояснила она.

По словам Светланы Исикеевой, заняться созданием тротуаров город не может, поскольку это будет нецелевым использованием средств. «Со стороны Родины сейчас силами администрации делается подъезд и подсыпка площадки щебнем. На родительских собраниях все это будет разъяснено. Вчера была «репетиция»: все родители приехали на машинах, и было что-то невероятное. Завтра до конца дня надо сделать и согласовать схему безопасного движения учеников. Ее нет до сих пор», - сказала она.

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