0
18:10
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
17:24
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
17:06
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
12:56
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
11:05
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
10:47
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
10:00
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
Еще новости
Общество

При выдаче согласования на благоустройство в Пскове хотят привлекать специалистов по организации дорожного движения

Привлекать специалистов по организации дорожного движения при выдаче согласования на благоустройство застройщикам предложила заместитель главы администрации Пскова Светлана Исикеева, передаёт  корреспондент Псковского агентства информации с заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В этой связи Светлана Исикеева поручила начальнику Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексею Захарову создать специальную комиссию при возглавляемом им органе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
23 августа 2017
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
23 августа 2017
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён 2
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
23 августа 2017
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут 3
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
23 августа 2017
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс» 9
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
23 августа 2017
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль 3
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
23 августа 2017
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
23 августа 2017
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке
23 августа 2017
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке

Идет загрузка...