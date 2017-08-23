При выдаче согласования на благоустройство в Пскове хотят привлекать специалистов по организации дорожного движения
Привлекать специалистов по организации дорожного движения при выдаче согласования на благоустройство застройщикам предложила заместитель главы администрации Пскова Светлана Исикеева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.
В этой связи Светлана Исикеева поручила начальнику Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексею Захарову создать специальную комиссию при возглавляемом им органе.