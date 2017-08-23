Для доставки учеников в новую школу в Пскове изменены маршруты некоторых автобусов

17:09, 23 августа 2017, ПАИ

Для доставки учеников в новую школу в деревне Борисовичи Псковского района изменена съема движения некоторых автобусов в Пскове. Об этом сообщил заместитель директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Андрей Шарыкин на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Шарыкина, автобус №112 пустят по улице Балтийской в прямом и обратном направлении, будет «развёрнут» маршрут автобуса №2. Он больше не будет дублировать съему движения 17-го, а пойдёт по улицам Юбилейной, Коммунальной с выездом к Ледовому дворцу. Кроме того, откорректировано расписание автобусов №№17 и 25.

«Из ЖК «Европа» готовы возить школьников с остановкой у пешеходного светофора, но при наличии оборудованной остановки», - сказал Андрей Шарыкин.

«Мы просили останавливаться на парковке», - возразила заместитель главы администрации города Светлана Исекеева. На это замдиректора Псковпассажиравтотранса ответил, что высадка и посадка пассажиров в этом месте невозможна.

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов выступил против изменения схемы движения «двойки» и предложил продлить маршрут автобуса №14 до улицы Балтийской с возможностью закольцевать его в ЖК «Европа».

«Нам надо делать технологический отстой автобуса!» - сказал на это Андрей Шарыкин.

Начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова Евгений Зинкевич заявил, что обозначенная съема движения удовлетворяет учеников и учителей, и решает вопросы города. «Из-за доставки полутора тысяч человек ломать маршрут, удобный большинству граждан, нельзя. Изменение маршрута №2 всех устраивает», - заключил он.