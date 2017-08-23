Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён

17:24, 23 августа 2017, ПАИ

В Пскове будет запрещён поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта при движении со стороны вокзала. Такое решение приняла городского комиссия по безопасности дорожного движения 23 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проблему проезда этого перекрёстка поднял президент союза автоперевозчиков Псковской области Александр Москвин. Он отметил, что после установки на этом участке дороги дополнительной секции для поворота налево увеличилась пробка со стороны площади Ленина. «Надо принять волевое решение и закрыть левый поворот. Там и днем пробка, и утром. Если закрыть поворот, она перенесется к Летнему саду», - сказал Александр Москвин.

«Там есть решение - можно увеличить количество полос», - ответил на это начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. В тоже время он признал, что идея с запретом поворота хороша и её следует проанализировать.

«Я в прошлый раз предлагал - или левая стрелка, или запрет поворота. У нас приоритет - безопасность. Даже если мы теряем в пропускной способности», - включился в обсуждение начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

В свою очередь представитель сообщества «Убитые дроги» сообщил, что был проведён опрос среди водителей и большинство из его участников выступили за запрет поворота.

«Отлично! На основании общественного мнения!» - резюмировал Алексей Захаров.