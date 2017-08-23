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Спорт

Спартакиада Союзного государства стартовала в Пскове

Спартакиада Союзного государства стартовала в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, церемония открытия состоялась сегодня, 23 августа, в КСК «Супер».

Собравшихся приветствовал председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Турчак, в котором глава региона пожелал участникам соревнований из России и Белоруссии отличного настроения и побед.

От себя Иван Штылин добавил, что оргкомитет Спартакиады старался сделать пребывание спортсменов в Псковской области запоминающимся. «Мы надеемся, что эта встреча принесет вам крепкую дружбу между командами. Хочу пожелать вам спортивных успехов и побед.  С праздником!» - заключил Иван Штылин.

Заместитель начальника департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Денис Безруков заявил, что уверен в отличных результаты юных спортсменов.

Председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Сергей Гаврилов обратился к спортсменам от имени главы города и администрации. «Хочу приветствовать вас в Городе воинской славы - в Пскове. Здесь вы сможете не только поучаствовать в соревнованиях, но и познакомится с друзьями, посмотреть наш чудесный город! В добрый путь и удачи!» - сказал он.

Руководитель белорусской делегации Ирина Ольховская подчеркнула, что ежегодный спортивный праздник способствует укреплению отношений между Белоруссией и Россией, пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. «Всем участникам желаю честной борьбы, крепкого здоровья и отличного настроения!» - подытожила она.

Напомним, что Спартакиада Союзного государства пройдёт в Пскове с 23 по 28 августа. Порядка 200 спортсменов 15-16 лет из России и Белоруссии сразятся между собой в мини-футболе, волейболе и плавании. Всего будут разыграны 40 комплектов медалей. 

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