Сумку с документами и телефон похитил безработный у пассажира автобуса в Пскове

17:39, 23 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Пскову раскрыли кражу, произошедшую в одном из городских автобусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у пассажира были похищены сумка с документами и мобильный телефон. Мужчина немедленно сообщил в произошедшем в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний безработный местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.