С 1 июля 105 водителей наказаны за нарушения при перевозке сыпучих грузов в Пскове

17:45, 23 августа 2017, ПАИ

С 1 июля в Пскове к ответственности привлекли 105 водителей за нарушения при перевозке сыпучих грузов. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 23 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель Государственного комитета Псковской области по транспорту предложил провести месячник по проверке организации перевозок сыпучих грузов. На это Владимир Папорт заявил, что работа ведётся постоянно и только за 22 августа были выявлены 5 нарушителей.

«Работу останавливать не будем, но штраф маленький», - сказал начальник городского ГИБДД.