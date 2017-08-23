Стратегическим признала проект по строительству сети АЗС инвесткомиссия Псковской области

18:01, 23 августа 2017, ПАИ

Инвестиционный проект «Строительство шести автозаправочных станций на территории Псковской области» признан стратегическим на заседании инвестиционной комиссии администрации региона под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

О планах развития сети АЗС рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Сергей Гурьянов. По его словам, объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн рублей, а предполагаемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 22 млн рублей в год. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2021 год. Реализация инвестиционного проекта позволит создать дополнительно 33 рабочих места и будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионе, добавил Сергей Гурьянов.

Участки для строительства автозаправочных станций уже выбраны — пять в Пскове и один в Опочке, заключил представитель компании.

Председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева обратилась к Сергею Гурьянову с предложением размещать на территории АЗС социальную и туристическую рекламу. Сергей Гурьянов это предложение поддержал и выразил готовность взаимодействовать с ведомством.

По итогам голосования членов комиссии проект был признан стратегическим.

Также на заседании была рассмотрена заявка ООО «ПсковАгроИнвест» на получение налоговых льгот по инвестиционному проекту строительства зернохранилища мощностью 8 тысяч тонн. Объект был построен и запущен в эксплуатацию в прошлом году, объем инвестиций составил порядка 39 млн рублей, из которых половина — собственные средства компании, рассказал генеральный директор Александр Братчиков.

Что касается деятельности самого предприятия ООО «ПсковАгроИнвест», то оно динамично развивается. На сегодняшний день здесь работает более 650 человек, тогда как 10 лет назад их было только 347. Растут показатели и по всем видам производства: зерна, молока, поголовья коров и свиней. Прибыль от реализации всей продукции в прошлом году составила порядка 1,2 млрд рублей против 179 млн рублей в первый год работы, добавил Александр Братчиков.

По итогам обсуждения члены инвестиционной комиссии одобрили заявку ООО «ПсковАгроИнвест», а вице-губернатор Сергей Перников поблагодарил Александра Братчикова за эффективную работу на территории региона. «На выставке-ярмарке «Агрорусь» предприятие выглядело очень достойно и все коллеги из других регионов это отметили», — заключил заместитель губернатора.