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В Великих Луках задержали мужчину, сбывшего почти килограмм метамфетамина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки изъяли особо крупную партию наркотиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на проспекте Ленина задержали мужчину, который незаконно сбыл метамфетамин. Он продал более 900 граммов наркотика.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

 

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