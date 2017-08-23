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Общество

Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре

По многочисленным просьбам пассажиров Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» продлил на сентябрь курсирование пассажирского поезда №224/223 сообщением Псков – Санкт-Петербург (Витебский вокзал).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФПК, поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга по пятницам – 1, 8, 15, 22, 29 сентября, из Пскова по воскресеньям – 3, 10, 17, 24 сентября и 1 октября.

Из Пскова состав выйдет в 19:07, он прибудет в Санкт-Петербург в 23:13.

Из Петербурга поезд будет выходить в 18:50, в Псков он приедет в 23:08.

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