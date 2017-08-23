Уникальные островки природы: добро пожаловать на Кубань

18:14, 23 августа 2017, ПАИ

Жителям шумных городов с загрязненным воздухом практически всегда хочется провести отпуск в экологически чистом месте. Именно поэтому большинство наших граждан стремятся отдыхать у моря с его прозрачными водами и обустроенными пляжами. Прекрасно провести время, не выезжая на заграничные курорты, можно и на территории нашей страны, например, на Кубани. Ведь именно эти места славятся множеством зеленых насаждений, среди которых встречаются как хвойные, так и лиственные деревья и кустарники. Горная местность края создает туристам уникальные возможности для организации пеших прогулок и походов. Поднявшись на горные вершины, вы увидите островки первозданной природы, а именно:

поляны с горными цветами и травами;

горные ручьи и водопады;

пещеры и ущелья;

реки и озера и т.д

Вы только представьте, что во время путешествия можно опустить руки в прохладную воду родников, присесть у подножья одной из многочисленных скал, вдохнуть кристально чистый воздух и насладиться пением птиц. Журчание водных потоков сразу же отвлечет вас от каждодневных забот и рабочих будней, настроив на волну отдыха и умиротворения. На какой бы по длительности период вы ни приехали на Кубань, вам в любом случае не придется скучать. На территории края можно просто гулять, наслаждаясь видами моря и зеленой растительности, а можно целенаправленно посетить ботанические сады, например, ботанический сад Кубанского государственного университета или ботанический сад имени И. С. Косенко. Сотрудники перечисленных учреждений, как правило, занимаются двумя направлениями садоводства. Одно из них касается сохранения редких видов растений, а другое состоит в выращивании новых интересных экземпляров цветов, деревьев и кустарников. Перед поездкой можно ознакомиться с фото Кубани, что поможет сориентироваться в составлении маршрута путешествия.

На Кубани можно увидеть вживую и плантации лотоса, и такие уникальные деревья, как бук-великан, тюльпанное дерево и Ливанский кедр.

Отдельного внимания заслуживает чрезвычайно популярное среди туристов дерево-музей, именуемое «Деревом Дружбы». На этом дереве сделано больше тысячи прививок разных сортов цитрусовых, которые успешно плодоносят, подтверждая научную теорию о возможности ускорения выведения новых разновидностей растений.