Вернуться на главную страницу Фото 1 из 51 Спартакиада Союзного государства стартовала в Пскове

Спартакиада Союзного государства стартовала в Пскове. Церемония открытия состоялась сегодня, 23 августа, в КСК «Супер». Собравшихся приветствовал председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Турчак, в котором глава региона пожелал участникам соревнований из России и Белоруссии отличного настроения и побед.Спартакиада Союзного государства пройдёт в Пскове с 23 по 28 августа. Порядка 200 спортсменов 15-16 лет из России и Белоруссии сразятся между собой в мини-футболе, волейболе и плавании.