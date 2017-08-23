Военно-патриотический марафон «Служу России!» стартовал В Псковском филиале Академии ФСИН

22:28, 23 августа 2017, ПАИ

С 22 по 27 августа в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России проходит военно-патриотический марафон «Служу России!», в котором принимают участие первокурсники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

В эти же дни в Академии ФСИН России первокурсники, проходящие первоначальную профессиональную подготовку, также принимают участие в военно-патриотическом марафоне, но если в Рязани такое мероприятие стало традиционным и проходит третий год подряд, то в Пскове оно организовано впервые.

Псковским курсантам предстоит отработать учебно-тактические, служебно-боевые задачи, справиться со спортивными и творческими задачами, которые направлены на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС.

Пятидневный марафон в Пскове включает в себя пять конкурсов, комплексную служебно-прикладную эстафету и военно-патриотическую эстафету «Зарница», которой завершится марафон не только в Пскове, но и в Рязани. 27 августа курсанты двух городов будут соревноваться в равных условиях, выполняя одинаковые задания.

В течение всех дней соревнований курсантам предстоит побывать в роли «снайперов», проявить сноровку в оборудовании окопов и обыска преступников, оказании первой доврачебной помощи и транспортировке раненого. Первокурсников ожидают задания различной сложности: конкурс боевых листков, соревнования пожарных дружин, «Полевая фортификация», служебно-прикладная и военно-патриотическая эстафета.

В первые дни соревнований псковские курсанты участвуют в конкурсах учебно-строевых подразделений на лучший девиз-речевку, боевых листков, военно-патриотических эмблем, а также в конкурсе на организацию спального места, в котором оцениваются аккуратность и скорость при выполнении данного задания.

Результаты и итоги конкурсов-состязаний с награждением отличившихся курсантов будут подводиться каждый день на утренних построениях. Общие итоги военно-патриотического марафона «Служу России!» будут озвучены на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, 1 сентября 2017 года.