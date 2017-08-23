Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма

21:23, 23 августа 2017, ПАИ

Фотографии двух лидеров конкурса «Комсомольской правды – Псков» - «Россия начинается здесь» включили в состав выставки в Крыму. Ее организатором тоже выступила «Комсомолка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правдва. Псков».

Экспозиция разместилась в зоне прилета терминала «А» международного аэропорта «Симферополь». Выставка получила название «Россия – любимая страна». В нее включены работы фотографов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Барнаула, Владивостока и многих других городов страны. «На каждом снимке – самые удивительные места и самые красивые праздники этих городов», - отметили в редакции.

Псков на выставке «Россия – любимая страна» представили Максим Евдокимов и Виктор Желенговский. На снимке одного из них – сердце Пскова, его кремль. На другом снимке – бронзовый Александр Невский с дружиной, тот самый монумент, что возвышается на горе Соколиха в Псковском районе.