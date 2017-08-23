1
21:23
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
19:48
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО)
18:10
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
17:24
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
17:06
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
12:56
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
11:05
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
Еще новости
Общество

Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма

Фотографии двух лидеров конкурса «Комсомольской правды – Псков» - «Россия начинается здесь» включили в состав выставки в Крыму. Ее организатором тоже выступила «Комсомолка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правдва. Псков».

Экспозиция разместилась в зоне прилета терминала «А» международного аэропорта «Симферополь». Выставка получила название «Россия – любимая страна». В нее включены работы фотографов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Барнаула, Владивостока и многих других городов страны. «На каждом снимке – самые удивительные места и самые красивые праздники этих городов», - отметили в редакции.

Псков на выставке «Россия – любимая страна» представили Максим Евдокимов и Виктор Желенговский. На снимке одного из них – сердце Пскова, его кремль. На другом снимке – бронзовый Александр Невский с дружиной, тот самый монумент, что возвышается на горе Соколиха в Псковском районе. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
23 августа 2017
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма 1
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО)
23 августа 2017
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО) 1
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
23 августа 2017
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
23 августа 2017
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён 14
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
23 августа 2017
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут 14
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс»
23 августа 2017
Открытое письмо отчаявшихся сотрудников псковской зоозащитной организации «Шанс» 10
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
23 августа 2017
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль 3
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
23 августа 2017
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок

Идет загрузка...