Сергей Перников поблагодарил участников «Агроруси» за нужный и востребованный труд

20:12, 23 августа 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в открытии международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2017». Церемония состоялась накануне в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

От имени администрации региона Сергей Перников поздравил участников и гостей форума с открытием юбилейной выставки, отметив, что агропромышленный комплекс всегда был и остается одним из ключевых секторов экономики Псковской области.

Он подчеркнул, что сегодня сельское хозяйство Псковской области играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, и обеспечивает продовольствием не только внутренние потребности жителей нашего региона, но и потребности регионов России и Северо-Западного федерального округа, в частности. «Это стало возможным благодаря освоению новых технологий, приобретению современного оборудования и техники, реализации на территории области крупных инвестиционных проектов», — сказал вице-губернатор.

Кроме того, отметил Сергей Перников, на протяжении последних трех лет Псковская область является лидером по росту производства сельхозпродукции среди регионов СЗФО. В этом году урожайность зерновых культур составила почти 34 центнера с га, что стало вторым показателем по округу, добавил вице-губернатор.

В заключение он поблагодарил участников «Агроруси» за нужный и востребованный труд и пожелал дальнейшей плодотворной работы. «Считаю, что проведение такого значимого мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию аграрного бизнеса», — заключил Сергей Перников.

Добавим, в этом году Псковскую область на выставке-ярмарке «Агрорусь» представляют сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия перерабатывающей пищевой промышленности, а также Псковский областной союз потребительских обществ, который уже традиционно входит в тройку лучших в России.

Напомним, что в прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства в регионе составил более 119%, а животноводства — более 126%, что позволило области стать первой в России. В АПК Псковской области работает порядка 190 крупных и средних предприятий, 260 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 84 тыс личных подсобных хозяйств. Сельхозпроизводство играет первостепенную роль в развитии экономики региона и обеспечивает 10% от ВРП области. В этой сфере работает шестая часть всего занятого населения Псковского региона — более 47 тыс человек. Основу сельхозпроизводства Псковской области составляют предприятия свиноводческой, птицеводческой и молочной отраслей.