Пётр Алексеенко поздравил локнянцев с 90-летием района

22:41, 23 августа 2017, ПАИ

19 августа Локнянский район отметил 90-летие. Со знаменательной датой жителей муниципального образования поздравил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома партии Пётр Алексеенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

«В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, отстаивая свободу и независимость Родины. Красной строкой в историю района вписан подвиг Александра Матросова, совершённый на Локнянской земле. Гордимся трудовыми подвигами тех, чей вклад весом не только в летописи района, истории области, но и за их пределами. В советское время сыр, производимый в Локне, шёл на экспорт в ГДР, изготавливалась мебель для Министерства культуры СССР, нужную продукцию для страны производил цех радиозавода», - с такими словами обратился к жителям и гостям праздника Пётр Алексеенко.

Депутат также отметил, что «в послевоенные годы локнянские колхозы и совхозы в хозяйственной деятельности добились значительных результатов: повысилась урожайность колхозных полей, дальнейшее развитие получило общественное животноводство. Наивысшего развития сельское хозяйство достигло в 60-70 годы, когда произошло укрупнение колхозов. Славу району принесли простые, скромные люди, мастера своего дела: Герои Советского Союза льновод А. Н.Блюм и мастер машинного доения А. В.Маркобрунова, председатель колхоза «Рабочий путь» И. В.Федченков, награждённый орденами и медалями, в том числе, Орденом Ленина, и многие другие труженики полей и ферм».

«Главным достоянием земли Локнянской всегда были, есть и будут люди труда. Огромная признательность нашим ветеранам войны и труда, вложившим частицу своей души и посвятившим свою жизнь ради процветания родного района», - констатировал первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Кроме того, Пётр Алексеенко пожелал локнянцам крепкого здоровья и благополучия, удачи во всех добрых делах и начинаниях, а району – дальнейшего развития и процветания.