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Общество

Вопросы профилактики детского травматизма рассмотрели сегодня псковские общественники и полицейские

Сегодня, 23 августа, в Пскове состоялось очередное заседание  Общественного  совета при УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под председательством Джемала Малышева участники заседания рассмотрели, в частности, вопросы предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии начала нового учебного года. Кроме того, были проанализированы итоги инспектирования УМВД России по Псковской области комиссией МВД России в текущем году.

По этим проблемам перед собравшимися выступили временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Вячеслав Абаренков и врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Юрий Шестаков. Также на заседании поделился опытом проведения социально значимых мероприятий председатель общественного совета при УМВД России по городу Пскову Виктор Саханенок. 

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