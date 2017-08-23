Псковские спортсменки вошли в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях по велоспорту в Воронеже

22:12, 23 августа 2017, ПАИ

С 17 по 20 августа в Воронеже прошли Всероссийские соревнования и Первенство России по велоспорту на шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Спортсмены из Пскова заняли следующие места: В групповой гонке девушек 15-16 лет:19 место – Виктория Степанова, 30 место – Александра Кухарева. В индивидуальной гонке среди девушек 15-16 лет: 3 место – Никифорова Анастасия, 11 место – Степанова Виктория и 42 место – Кухарева Александра. Среди юниорок 19-22 лет в индивидуальной гонке 4 место заняла Маргарита Сырадоева, 7 место – Ирина Иванова. В групповой гонке среди юниорок 19-22 лет 8 место у Маргариты Сырадоевой, 9 место заняла Ирина Иванова. Среди женщин в групповой гонке 6 строчку заняла также Иванова Ирина.

Наставниками спортсменов являются тренеры высшей Вачеслав Тарасов, Николай Васильев и Юрий Карпенков.