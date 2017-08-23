Плановое отключение электричества пройдет в Великих Луках 24 и 25 августа

21:58, 23 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках 24 и 25 августа произойдет плановое отключение электричества в связи с ремонтными работами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, 24 и 25 августа с 9:00 - 17:00 в деревне Фотьево без света останется улица Интернациональная.

Кроме того, 25 августа с 9:00 - 16:00 подача электричества будет прекращена на площади Ленина, на проспекте Ленина (дома 22,24,26/12,28,30), на улице Некрасова (1,6/1,8а,10), улице Свободы и на проспекте Заречный.