Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Новоржевском районе

22:54, 23 августа 2017, ПАИ

23 августа в деревне Орша Новоржевского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности. В жилом секторе на подведомственных территориях под роспись проинструктировано 14 человек по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту, роздано и размещено по деревне 16 листовок тна темы: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», проведено 14 профилактических бесед на тему пожарной безопасности, направленных на разъяснение мер ПБ.

До граждан доведена обстановка с пожарами в Новоржевском районе на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.