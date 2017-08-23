Никита Михалков заявил об уходе из попечительского совета Фонда кино

22:59, 23 августа 2017, ПАИ

Режиссер Никита Михалков на коллегии Министерства культуры РФ заявил о своем решении уйти из попечительского совета Фонда кино из-за «безответственности» организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности» — сказал Никита Михалков.

Режиссер также отметил, что включение в совет Фонда кино пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, стало одним из важных факторов его ухода. Режиссер заявил, что находится с Тимаковой на «противоположных позициях человеческих и идеологических», а так как она человек из политики, значит, ее точка зрения станет главной.

Фонд кино — российская федеральная государственная некоммерческая организация, основной деятельностью которой является распространение фильмов и телевизионных программ. Председателем попечительского совета является Станислав Говорухин.