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ВВС составила рейтинг лучших комедий всех времен

Би-би-си составила рейтинг лучших комедий всех времен — в него вошло сто фильмов. Для того чтобы создать этот список, журналисты опросили 253 кинокритиков из 52 стран, пишет Afisha Daily.

Лучшей комедией кинокритики признали фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки». На второй строчке рейтинга разместилась картина «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. Замкнул тройку фильм «Энни Холл» Вуди Аллена.

В первую десятку также попали «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан!», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Паровоз «Генерал».

С полным списком лучших комедий всех времен по версии BBC можно ознакомиться тут.

Напомним, что в июне поклонники кино выбрали величайший фильм всех времен и народов — им стала картина «Крестный отец».

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