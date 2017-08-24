Производство ювелирных украшений выросло в России

08:01, 24 августа 2017, ПАИ

Производство золотых украшений в России увеличилось на 12%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Гильдии ювелиров страны.

К июню с начала 2017 года в России было изготовлено товаров из серебра и золота на сумму 7,1 млрд рублей, что на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Среди причин роста производства и продаж ювелирных изделий — укрепление рубля в начале года, сокращение экспорта, подорожание изделий из золота за рубежом, а также рост числа свадеб в России, который обеспечил повышенный спрос на обручальные кольца.

Как сообщало издание ранее, число зарегистрированных браков в стране за первое полугодие 2017-го увеличилось на 8,5%, до 289,9 тыс. При этом количество разводов практически не изменилось и составило 247,7 тыс. в первой половине 2017 года против 246,6 тыс. в прошлом году.