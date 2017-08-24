В России снизилось количество нелегального алкоголя
В 2017 году значительно снизился объем нелегального алкоголя в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).
В ходе проверок в первом полугодии было выявлено 7% нелегальной водки. В прошлом году доля алкоголя вне закона составляла 35%.
Ведомство провело проверку 526 тыс. декалитров водки, из которых 40 тыс. изготавливались или распространялись незаконным путем.
Самые распространенные нарушения в магазинах в этом году — продажа напитков с поддельными специальными или акцизными марками, а также несоблюдение минимальных цен на спиртное. Проверки проводились в 470 магазинах.
В РАР отметили, что на снижении количества нелегальной водки повлияло внедрение государственной системы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС.