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Общество

В России снизилось количество нелегального алкоголя

В 2017 году значительно снизился объем нелегального алкоголя в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

В ходе проверок в первом полугодии было выявлено 7% нелегальной водки. В прошлом году доля алкоголя вне закона составляла 35%.

Ведомство провело проверку 526 тыс. декалитров водки, из которых 40 тыс. изготавливались или распространялись незаконным путем.

Самые распространенные нарушения в магазинах в этом году — продажа напитков с поддельными специальными или акцизными марками, а также несоблюдение минимальных цен на спиртное. Проверки проводились в 470 магазинах.

В РАР отметили, что на снижении количества нелегальной водки повлияло внедрение государственной системы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС.

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