Почти 45% россиян работают в теневом секторе экономики, выяснили социологи

08:49, 24 августа 2017, ПАИ

Почти половина работающих россиян (44,8%) в той или иной степени вовлечены в «теневой» рынок труда - не заключают трудовой контракт и довольствуются устными договоренностями с работодателем. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), таких тружеников в стране в 2017 году оказалось 33 миллиона человек.

В ходе опроса, проведенного РАНХиГС в июне 2017 года (1600 человек в 35 субъектах РФ по репрезентативной выборке населения), выяснилось, что число получателей «конвертов» увеличилось на 4,5 процентных пункта.

Меньше всех склонны что-либо оформлять официально самозанятые россияне, среди которых почти две трети (62,2%) трудятся «без лишних бумажек». В среднем же около трети работающих граждан (31,4%, то есть около 23 миллионов человек) ежемесячно имели возможность пополнить свой доход, никому об этом не сообщая, или получали зарплату в «сером» виде.

Также социологи выяснили, что за последний год стало меньше тех, кто выбирает работу исключительно с официальным оформлением. В 2016 году принципиальных и законопослушных соискателей насчитывалось в России 67,7%, сейчас - только 52,4%. Ранее около четверти (26,7%) граждан говорили, что в работе им важны «не шашечки, а поехать» - лишь бы платили деньги. Сейчас так думают больше трети (36,8%).