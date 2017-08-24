Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня

09:02, 24 августа 2017, ПАИ

23 августа в Локнянском районе на 79-м км дороги Пушкинские Горы - Локня произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

23-летний водитель машины «Форд Мондео» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП автомобилист погиб на месте.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 нетрезвых водителей.