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Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня

23 августа в Локнянском районе на 79-м км дороги Пушкинские Горы - Локня произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

23-летний водитель машины «Форд Мондео» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП автомобилист погиб на месте.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 нетрезвых водителей.

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