Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
23 августа в Локнянском районе на 79-м км дороги Пушкинские Горы - Локня произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
23-летний водитель машины «Форд Мондео» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП автомобилист погиб на месте.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 нетрезвых водителей.