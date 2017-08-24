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Подтопление жилых домов в Печорах из-за непогоды частично ликвидировано

Подтопление жилых домов в Печорах из-за непогоды частично ликвидировано. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что 23 августа после продолжительного дождя центральные улицы города оказались под водой. Всего подтоплены были восемь частных жилых домов по улицам Юрьевской, Проценко, Красноармейской, Торфяной.

На место выезжали специалисты МП Пскова «Горводоканал». К 2:00 они освободили от воды дома по улице Юрьевской, с применением гидродинамической машины очистили ливневые коллекторы для предотвращения последующего подтопления.

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