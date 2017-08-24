Авиарейсы в Египет не возобновят до конца года

09:21, 24 августа 2017, ПАИ

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами в 2017 году возобновлено не будет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

«В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров», — уточнил один из собеседников издания.

Источник издания в авиационной отрасли отметил, что на первом этапе полеты будут открыты только в Каир, и это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет. Но со временем, когда появится понимание, что в Египте готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, может встать вопрос о проведении очередных инспекционных проверок и возможности открытия полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.