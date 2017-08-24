Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове

09:42, 24 августа 2017, ПАИ

17 сентября в 15:00 в Пскове на месте бывшей автобусной станции на улице Карла Маркса состоится концерт группы The Retuses. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» и будет бесплатным для посещения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Традиционно в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова проходит бесплатный концерт на месте бывшей автобусной станции, с которой когда-то писатель отправился в Пушкинские Горы, где позже работал экскурсоводом. Известно, что там, сидя на станции, Довлатов в своей записной книжке писал о стенах Псковского кремля. Эти строки позднее попали в «Заповедник»: «Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет…»

Добавим, что The Retuses - российский музыкальный коллектив, играет в стиле инди-фолк, образован в Зеленограде в 2007 году. Номинант премии «Степной волк-2011» в категории «Музыка».