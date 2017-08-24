Телефон украла молодая девушка у мужчины в баре Великих Лук

09:58, 24 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках молодая девушка украла у мужчины телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках в одном из баров по проспекту Гагарина у мужчины свободным доступом был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 21 тыс. рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую 21-летнюю местную жительницу. По данному факту проводится проверка.