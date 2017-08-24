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В Кунье и Пушкиногорском районе повторно задержаны пьяные водители

В посёлке Кунья и Пушкиногорском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Кунья на улице Дзержинского дорожные полицейские остановили скутер «Ирбис», которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний ранее судимый мужчина. 

В Пушкиногорском районе на участке автодороги Пушкинские Горы – Новгородка полицейские остановили автомобиль Geely, водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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