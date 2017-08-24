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Общество

ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00

Сегодня, 24 августа, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

Накануне федеральное руководство «Почты России» заявило о намерении создать по всей стране в следующем году не менее 500 почтовых отделений «нового формата». Под «новым форматом» подразумеваются, в первую очередь, современные технологии обработки отправлений, что позволит заметно ускорить работу связистов в целом. Ждет ли модернизация почтовые отделения Псковской области, как с очередями борются у нас, часто ли псковичи пишут письма, каково работать почтальоном и пользуются ли спросом продукты питания, продающиеся на почте? Об этом пойдёт речь в сегодняшнем прямом эфире.

Свои вопросы Андрею Маркову можно оставить на странице  ПАИ-live.

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