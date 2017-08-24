23 раза за неделю помогали ликвидировать последствия ДТП псковские сотрудники МЧС

12:43, 24 августа 2017, ПАИ

С 17 по 23 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП. В этих авариях один человек погиб и 25 пострадали, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

В одном случае выезд был связан с реагированием на аварию с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали одного погибшего. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась.