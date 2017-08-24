Новоржевский лесопитомник получил от специалистов рекомендации по организации работы
Специалисты Центра защиты леса Новгородской области оценили состояние Новоржевского лесного питомника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Питомник является основным поставщиком посадочного материала для лесовосстановительных работ в регионе.
В ходе агрохимического обследования образцов изучены основные показатели плодородия, а также содержание в почвах радионуклидов. В лаборатории Новгородской лесосеменной станции проведен фитопатологический анализ образцов сеянцев и почвенных образцов, отобранных специалистами Центра защиты леса с полей питомника, выработаны рекомендации по борьбе с инфекционными заболеваниями ели и сосны.
«По результатам обследования разработан комплекс мероприятий по повышению и сохранению плодородия почв, рассчитаны оптимальные дозы удобрений для внесения на поля питомника», — рассказал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. Своевременное соблюдение данных рекомендаций позволит повысить эффективность выращивания посадочного материала.