0
12:54
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
10:19
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
09:42
Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове
21:23
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
19:48
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО)
18:10
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
17:24
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
Еще новости
Общество

Новоржевский лесопитомник получил от специалистов рекомендации по организации работы

Специалисты Центра защиты леса Новгородской области оценили состояние Новоржевского лесного питомника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Питомник является основным поставщиком посадочного материала для лесовосстановительных работ в  регионе.

В ходе агрохимического обследования образцов изучены основные показатели плодородия, а также содержание в почвах радионуклидов. В лаборатории Новгородской лесосеменной станции проведен фитопатологический анализ образцов сеянцев и почвенных образцов,  отобранных специалистами Центра защиты леса с полей питомника, выработаны рекомендации по борьбе с инфекционными заболеваниями ели и сосны.

«По результатам обследования разработан комплекс мероприятий по повышению и сохранению плодородия почв, рассчитаны оптимальные дозы удобрений для внесения на поля питомника», — рассказал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. Своевременное соблюдение данных рекомендаций позволит повысить эффективность выращивания посадочного материала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
24 августа 2017
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
24 августа 2017
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове
24 августа 2017
Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове 3
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
23 августа 2017
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма 1
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО)
23 августа 2017
Центральные улицы в Печорах находятся под водой (ФОТО) 1
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
23 августа 2017
Поезда между Псковом и Петербургом продолжат курсировать в сентябре
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён
23 августа 2017
Поворот на улицу Некрасова с Октябрьского проспекта в Пскове будет запрещён 16
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут
23 августа 2017
Остановку «Летний сад» в Пскове перенесут 20

Идет загрузка...