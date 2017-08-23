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Экономика

Ввоз корма для кошек из Лихтенштейна повторно запретил псковский Россельхознадзор

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) повторно запрещен ввоз в Россию около 15 тонн корма для кошек, произведенного предприятием Лихтенштейна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужили многочисленные расхождения, в том числе сведений о дате производства товара, информации о грузополучателе, а также несоответствие ветеринарного сертификата установленному образцу.

Управление приняло решение о возврате груза, оформлен соответствующий акт.

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