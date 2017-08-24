В Пскове началось обучение членов избирательных комиссий работе с КОИБами

10:56, 24 августа 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приступила к обучению членов участковых избирательных комиссий по обращению с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Инструктажи проводятся в рамках подготовки к выборам депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

«На территории Пскова находятся 93 участковых избирательных комиссий, 50 из них в день голосования будут оснащены КОИБами. На каждом таком избирательном участке должны быть два члена комиссии с правом решающего голоса, прошедших обучение на оператора КОИБ. Всего мы обучим 100 человек. По окончании курса всем участникам будут выданы сертификаты, которые позволят им работать с КОИБами, а также консультировать избирателей, как с ними обращаться», – пояснил председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Обучение операторов КОИБов продлится две недели. Отдельно курс пройдут 50 председателей УИК. Полученные сертификаты будут действительны только на ближайших выборах, на следующих - членам комиссий снова предстоит проходить обучение.

Большинство, обучающихся членов УИК с правом решающего голоса, уже имеют опыт работы с КОИБ.

Заместитель руководителя Санкт-Петербургского сервисного центра ООО «Безопасность» Валерий Лобанов, который также проводит обучение операторов КОИБ, рассказал, что данная модель «КОИБ- 2010» применяется в эксплуатации на территории России с декабря 2011 года, впервые - на выборах в Госдуму, а в 2012 году они использовались уже в 76 субъектах Российской Федерации.

«Техника работает уже не первый год, она полностью сертифицирована и доказала свою работоспособность и честность. Сбои могут быть только технические, как у любой техники, но сбоев по подсчету результатов не зафиксировано с момента их применения, - уточнил специалист. - Надежность достаточно высокая, но если что-то выходит из строя, то в межвыборный период, это все ремонтируется и восстанавливается заводом – изготовителем. Сейчас сертификат на программное обеспечение получен до 2020 года, сертификат утверждается в ЦИК РФ, таким образом, работоспособность и точность работы КОИБ подтверждена документами».

Валерий Лобанов отметил, что трудозатраты членов избирательной комиссии при ручном подсчете голосов и при использовании КОИБов несопоставимы. КОИБ через несколько минут дает информацию о результатах голосования и это сразу становится доступно наблюдателям и участникам избирательного процесса.

«Комплексы применяются столько лет, и ни одного случая, который бы повлиял на результат волеизъявления граждан, зафиксировано не было. Если бы были реальные доказанные факты, то они сразу бы стали доступны широкому кругу общественности. И если даже были какие-то обоснованные нарушения по работе с КОИБАми у участковой избирательной комиссии и назначался ручной подсчет голосов, то точность работы комплексов, как правило, составляла 99,9 %»,- подытожил Валерий Лобанов.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области единогласно приняла решение использовать при голосовании на выборах депутатов Псковской городской Думы в Единый День голосования 10 сентября технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). За это постановление проголосовали члены Избиркома с правом решающего голоса от семи политических партий.

Избирком единогласно определил, что комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов городской Думы будут установлены на пятидесяти избирательных участках города Пскова, установил, что использование участковыми избирательными комиссиями КОИБов и подсчет голосов избирателей осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Инструкцией о порядке использования комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК РФ.

Расходы на использование КОИБов будут осуществляться за счет средств местного бюджета города Пскова, выделенных ТИК города на подготовку и проведение выборов депутатов Псковской гордумы.

Первоначально предполагалось обеспечить КОИБами две трети избирательных участков, но учитывая пожелания некоторых политических партий, принято решение установить технические средства подсчёта лишь на половине участков. Это сделано для того, чтобы для «чистоты» итогов выборов сравнить результаты голосования с ручным подсчетом голосов с результатами, подведенными с использованием технических средств.