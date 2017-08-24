Опубликованы биографии псковских атаманов Гражданской войны

10:54, 24 августа 2017, ПАИ

16 биографий лидеров повстанческого движения из Псковской губернии, подготовленные кандидатом исторических наук, доцентом кафедры отечественной истории ПсковГУ Максимом Васильевым, вошли в состав сборника «Вожаки и лидеры Смуты. 1918-1922. Биографические материалы». Об этом Псковскому агентству информации в Ассоциации исследователей российского общества.

Сборник биографических материалов представляет собой результат работы 37 ученых-исследователей из различных городов России, Украины, Белоруссии и Узбекистана. Как отмечается во введении книги, биографический справочник содержит информацию как об известных личностях Гражданской войны, так и не известных ее участниках, активность которых в событиях вооруженного конфликта измерялось одним или несколькими днями.

В числе псковских атаманов представлены как офицеры бывшей царской армии, так и простые крестьяне, сумевшие «оседлать» волну народного негодования и направить ее на вооруженную борьбу.